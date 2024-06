SAÚDE DA MULHER

Cariúcha, apresentadora do SBT, retirou mioma maior que o próprio útero

A apresentadora do Fofocalizando, do SBT, Alessandra Cariúcha, retirou cerca de 17 miomas da região uterina e, um deles, era maior que o próprio útero dela.

Apesar de seguir internada no Hospital São Luiz, no Morumbi, Cariúcha está se recuperando bem do procedimento, que durou mais de seis horas. "Ela está muito bem, estamos esperando as primeiras 24 horas, porque são as mais decisivas. A gente decidiu mantê-la na semi-intensiva [UTI] por segurança".