'CARA DE PORCO'

Cariúcha tem crise de riso ao ver Ximbinha após harmonização facial: 'Ficou horroroso'

Ao vivo no SBT, a apresentadora se chocou com o novo visual do cantor

Elis Freire

Publicado em 6 de novembro de 2024 às 19:58

Cariúcha e Ximbinha Crédito: Reprodução SBT / Redes Sociais

A cantora e apresentadora Cariúcha protagonizou um momento inusitado no "Fofocalizando" do SBT ao reagir à nova harmonização facial de Ximbinha. Durante o programa ao vivo nesta quarta (6), ela teve uma crise de riso ao ver as mudanças no rosto do músico.

"Que coisa horrível que ele ficou, o que ele fez? Ele ficou pior… Jesus! O que ele fez na cara? Gente! Ficou horroroso! Ficou mais branco. Ai, meu Deus!!! Ele está com cara de porco", falou aos risos.

"O que ele fez na cara?", questionou a apresentadora aos risos, demonstrando surpresa com o visual renovado do ex-marido da cantora Joelma.

As imagens de Ximbinha foram exibidas no telão, e Cariúcha rapidamente expressou sua opinião negativa com o resultado do procedimento realizado pelo cantor na última terça (5).

Gaby Cabrini, sua colega de bancada, tentou conter a situação: "Não, Cariúcha! Para, Cariúcha". Outros participantes do programa de fofocas também entraram na brincadeira, alertando que o músico poderia se sentir ofendido e processá-la pela crítica sincera.

Rosto harmonizado

É a segunda vez que Ximbinha faz o procedimento de harmonização facial. Aos 50 anos, o guitarrista e ex-marido de Joelma se submeteu a lipoaspiração na papada e rinoplastia e também mudou o sorriso, implantando dentes de porcelana.

"Mais mudanças por aqui. Estou gostando disso, hein. Agradeço a especialista que fez minha lipoaspiração de papada e rinoplastia, dentre outros procedimentos de cuidado. Sempre tendo um olhar de naturalidade, tem um profissionalismo impecável", postou o músico em suas redes sociais nesta terça (5).

“Eu super indico esses grandes profissionais! Sempre temos que ir em busca da nossa melhoria e nada melhor que estarmos nas mãos certas ", escreveu ele no Instagram, satisfeito com a mudança que, para ele, representa uma busca contínua por autoconfiança e melhoria pessoal.