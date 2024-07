FELICITAÇÕES

Carla Perez se declara para nora em aniversário: 'Eu te amo'

Dançarina parabenizou nora em um story publicado em seu perfil do Instagram

A dançarina Carla Perez, celebrou a vida da sua nora nesta segunda-feira (1º). Em um story publicado em seu perfil do Instagram, a baiana parabenizou a namorada Daze, em inglês, pelo seu aniversário.

"Daze, meu amor, eu oro para deus te abençoar muito com saúde, paz, amor e felicidade. Feliz aniversário, eu te amo", declarou Carla, com uma foto abraçando a namorada de Camilly Victoria.

Saiba quem é Daze

A jovem de 25 anos, apesar de reservada, possui quase 10 mil seguidores em seu perfil do Instagram, onde a maior parte das fotos publicadas, possuem a marcação da cidade texana de Austin, nos Estados Unidos. A família de Xanddy e Carla mora no mesmo país desde 2016.

Daze já serviu ao exército americano, e estava fardada em uma das suas aparições na rede social em julho do ano passado, mas segue carreira na música.

Nas redes, e no retrovisor do seu carro, a jovem usa sempre uma bandeira do Haiti, indicando sua nacionalidade.