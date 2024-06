FELIZ ANIVERSÁRIO!

Em áudio inédito, Rita Lee se declara para Gilberto Gil: 'Amo você desde que te vi'

"Ei, Gilberto Gil, aqui é comadre Rita! Estou passando para te dizer que amo você desde que eu te vi, desde que eu te ouvi, desde que aprendi coisas com você que eu nunca esqueci. Nunca esquecerei", declara a cantora ao amigo. "Te amo muito, Deus te abençoe. Saúde física, mental, espiritual, psicológica, e o mundo inteiro para você. Te amo, o universo é teu", finaliza.

'Bem perto de Gilberto'

Gil tocou com os Mutantes Domingo no Parque, em 1967, na icônica apresentação no Festival de Música Popular Brasileira. Juntos, ajudaram a formar a Tropicália, ao lado de Caetano Veloso, Gal Costa, Tom Zé Torquato Neto, entre outros. Em 1977, Gil a convida para fazer o show Refestança, que virou álbum ao vivo.