RECREATIVO

Gilberto Gil abre o jogo sobre o uso de maconha: 'Cada vez menos frequente'

Gilberto Gil, que faz 82 anos nessa quarta-feira, 26, falou sobre o uso da droga. Ele contou que , na juventude, tinha vontade de "descobrir coisas": "Um deles era as experiências com expansores de estados de consciência, então eu acho que estava de acordo, compatível com um momento da vida, a minha idade, o meu impulso daquele momento", disse ele.