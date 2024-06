ANIVERSÁRIO

Gilberto Gil completa 82 anos e recebe parabéns de Caetano, Bethânia e Alok

O cantor Gilberto Gil completa 82 anos nesta quarta-feira (26) e já recebeu as celebrações de diversos artistas nas redes sociais. Em um post publicado pelo próprio perfil, o baiano reuniu vídeos de amigos e familiares o parabenizando. "Eu sou feliz porque eu nasci no mesmo tempo em que Gilberto Gil, então, Gil, o tempo é todo pra você", começou Caetano Veloso.

"Que bom viver no mesmo tempo que você, você me ensinou muito durante minha vida inteira", disse Djavan. "Há muito tempo você nos ensina que o tempo é rei. É um privilégio enorme viver no mesmo tempo que você, Gil", comemorou Alok. No post, ainda há participação de Nando Reis, Andréia Sadi e Carolina Dieckmann, além dos filhos do cantor.