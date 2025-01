CULTURA

Carlinhos Brown anuncia convidados para show especial no Candeal

Anúncio foi feito no Instagram do cantor nesta terça-feira (07)

O cantor Carlinhos Brown segue agitando a temporada de Verão na Bahia. O artista se prepara para comandar mais um espetáculo em homenagem aos 40 anos do Axé Music no Candyall Ghueto Square, em Salvador.

O evento acontece neste domingo (12), a partir das 17h, e contará com as participações de Sidney Magal, Banda Mel e Marcia Castro. Os ingressos custam entre R$ 150 e R$ 600 e podem ser adquiridos através da plataforma Ingresse e na loja física da Diva, localizada no Shopping da Bahia.

“Domingo será um show lindo! Estarão comigo Sidney Magal, Banda Mel e Marcia Castro no primeiro show Axé 40 Brown do ano!”, disse Brown em postagem nas redes sociais. No palco, o anfitrião revisitará grandes clássicos do Axé, em uma performance cheia de emoção.