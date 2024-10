HOMENAGEM CARINHOSA

Carlinhos Brown celebra 15 anos da filha Leila: ‘Doce e iluminada’

Além de Leila, o músico tem outros sete filhos: Nina de Freitas, de 31, da relação com Raquel Machado; Miguel Freitas, de 27, do relacionamento com Vânia Ferso; Clara, de 25, Cecilia, de 17, e Francisco, de 26, do casamento com Helena Buarque de Holanda; e Daniel, de 5, e Maria Madah, de 2, do relacionamento com Danielle Barvanelle.