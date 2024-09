EXPECTATIVA

Carlinhos Brown e Orquestra Ouro Preto fazem ensaio aberto no Candeal, em Salvador; veja fotos

Os ingressos podem ser adquiridos no Sympla e na bilheteria do teatro, e custam entre R$40 e R$90

O cacique Carlinhos Brown e a Orquestra Ouro Preto deram, nesta quarta-feira (25), uma prévia do espetáculo que farão, juntos, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves na próxima sexta-feira (27).

Os músicos fizeram um ensaio aberto no Candeal, em Salvador. A orquestra é regida pelo Maestro Rodrigo Toffolo.

Na sexta-feira – como no ensaio aberto -, os ritmos afro-brasileiros e a poesia de Carlinhos Brown vão se unir ao som das cordas e à versatilidade e excelência da Orquestra Ouro Preto para a gravação do CD e DVD na Concha Acústica de Salvador.

O cantor baiano é o convidado da Orquestra para a apresentação única, às 19h. Os ingressos podem ser adquiridos no Sympla e na bilheteria do teatro, e custam entre R$40 e R$90.

Com regência do maestro Rodrigo Toffolo, diretor artístico e regente titular da Orquestra Ouro Preto, o concerto passeia pela obra de Brown, ressaltando toda sua grandiosidade e exuberância musical. Nessa união singular, cabem o berimbau, a percussão e os metais, que se apresentam em harmonia com os violinos e violoncelos.