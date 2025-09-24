Carlinhos Brown e Orquestra Ouro Preto trazem concerto Afrossinfonicidade para Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maria Raquel Brito
Publicado em 24 de setembro de 2025 às 19:40
A Concha Acústica do Teatro Castro Alves será palco de um encontro especial no dia 18 de outubro. É o concerto Afrossinfonicidade, comandado por Carlinhos Brown e a Orquestra Ouro Preto, que retorna a Salvador para mais uma edição. Os ingressos custam entre R$60 (meia entrada) e R$120,00 (inteira).
No repertório, sucessos de Brown se unem à potência da Orquestra regida por Rodrigo Toffolo. Os fãs e admiradores poderão cantar junto músicas que ecoam nos quatro cantos do país, como “Amor I Love You”, “Já Sei Namorar” e “Vilarejo”, ao lado de canções que revelam a força poética do compositor, como “Segue o Seco”, “Maria de Verdade” e “ECT”. Não faltarão também os hinos dançantes “Quixabeira” e “A Namorada”, todos revisitados em arranjos grandiosos de Paulo Malheiros, nos quais atabaque, timbales e berimbau conversam com as cordas sinfônicas.
Concerto Afrossinfonicidade
Desde que Carlinhos Brown e a Orquestra Ouro Preto dividiram o palco pela primeira vez, nasceu uma irmandade que ultrapassa fronteiras: a percussão baiana abraçou os violinos mineiros. Hoje, a caravana já passou por cidades como Ouro Preto, Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro, além da própria capital baiana.
Segundo Brown, a música é sempre encontro e, quando é verdadeiro, vira união. “O que estamos fazendo com a Orquestra Ouro Preto é mais que um concerto: é uma celebração da vida, do povo e daquilo que nunca se apaga”, diz.
Para o maestro Rodrigo Toffolo, esse encontro é um gesto de brasilidade em estado puro. “Brown é um dos maiores cronistas musicais do nosso tempo. Traz a baianidade, a força dos terreiros, o batuque do carnaval. A Orquestra, por sua vez, leva a música de concerto para além dos muros habituais. Juntos, mostramos que não há fronteiras para a música feita com alma e dedicação”, defende.
Serviço
Carlinhos Brown e Orquestra Ouro Preto
Data: 18.10.2025
Horário: 19 horas
Local: Concha Acústica do TCA
Ingressos: R$ 120,00 (Inteira) / R$ 60,00 (Meia Entrada)
Vendas: No site Sympla ou na bilheteria do teatro