CONEXÃO MUSICAL

Carlinhos Brown e Orquestra Ouro Preto trazem concerto Afrossinfonicidade para Salvador

Show acontece na Concha Acústica no dia 18 de outubro, em celebração ao primeiro ano da parceria

Maria Raquel Brito

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 19:40

Carlinhos Brown e Orquestra Ouro Preto se apresentam juntos há um ano Crédito: Rapha Garcia/Divulgação

A Concha Acústica do Teatro Castro Alves será palco de um encontro especial no dia 18 de outubro. É o concerto Afrossinfonicidade, comandado por Carlinhos Brown e a Orquestra Ouro Preto, que retorna a Salvador para mais uma edição. Os ingressos custam entre R$60 (meia entrada) e R$120,00 (inteira).

No repertório, sucessos de Brown se unem à potência da Orquestra regida por Rodrigo Toffolo. Os fãs e admiradores poderão cantar junto músicas que ecoam nos quatro cantos do país, como “Amor I Love You”, “Já Sei Namorar” e “Vilarejo”, ao lado de canções que revelam a força poética do compositor, como “Segue o Seco”, “Maria de Verdade” e “ECT”. Não faltarão também os hinos dançantes “Quixabeira” e “A Namorada”, todos revisitados em arranjos grandiosos de Paulo Malheiros, nos quais atabaque, timbales e berimbau conversam com as cordas sinfônicas.

Desde que Carlinhos Brown e a Orquestra Ouro Preto dividiram o palco pela primeira vez, nasceu uma irmandade que ultrapassa fronteiras: a percussão baiana abraçou os violinos mineiros. Hoje, a caravana já passou por cidades como Ouro Preto, Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro, além da própria capital baiana.

Segundo Brown, a música é sempre encontro e, quando é verdadeiro, vira união. “O que estamos fazendo com a Orquestra Ouro Preto é mais que um concerto: é uma celebração da vida, do povo e daquilo que nunca se apaga”, diz.

Para o maestro Rodrigo Toffolo, esse encontro é um gesto de brasilidade em estado puro. “Brown é um dos maiores cronistas musicais do nosso tempo. Traz a baianidade, a força dos terreiros, o batuque do carnaval. A Orquestra, por sua vez, leva a música de concerto para além dos muros habituais. Juntos, mostramos que não há fronteiras para a música feita com alma e dedicação”, defende.

Serviço

Carlinhos Brown e Orquestra Ouro Preto

Data: 18.10.2025

Horário: 19 horas

Local: Concha Acústica do TCA

Ingressos: R$ 120,00 (Inteira) / R$ 60,00 (Meia Entrada)