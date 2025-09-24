Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Carlinhos Brown e Orquestra Ouro Preto trazem concerto Afrossinfonicidade para Salvador

Show acontece na Concha Acústica no dia 18 de outubro, em celebração ao primeiro ano da parceria

  • Foto do(a) author(a) Maria Raquel Brito

  • Maria Raquel Brito

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 19:40

Carlinhos Brown e Orquestra Ouro Preto se apresentam juntos há um ano
Carlinhos Brown e Orquestra Ouro Preto se apresentam juntos há um ano Crédito: Rapha Garcia/Divulgação

A Concha Acústica do Teatro Castro Alves será palco de um encontro especial no dia 18 de outubro. É o concerto Afrossinfonicidade, comandado por Carlinhos Brown e a Orquestra Ouro Preto, que retorna a Salvador para mais uma edição. Os ingressos custam entre R$60 (meia entrada) e R$120,00 (inteira).

No repertório, sucessos de Brown se unem à potência da Orquestra regida por Rodrigo Toffolo. Os fãs e admiradores poderão cantar junto músicas que ecoam nos quatro cantos do país, como “Amor I Love You”, “Já Sei Namorar” e “Vilarejo”, ao lado de canções que revelam a força poética do compositor, como “Segue o Seco”, “Maria de Verdade” e “ECT”. Não faltarão também os hinos dançantes “Quixabeira” e “A Namorada”, todos revisitados em arranjos grandiosos de Paulo Malheiros, nos quais atabaque, timbales e berimbau conversam com as cordas sinfônicas.

Concerto Afrossinfonicidade

Carlinhos Brown e o maestro Paulo Malheiros em concerto de Belo Horizonte por Rapha Garcia/Divulgação
Brown descreve o espetáculo como "uma celebração da vida, do povo e daquilo que nunca se apaga" por Rapha Garcia/Divulgação
Concerto Afrossinfonicidade já passou por lugares como Salvador, Ouro Preto, Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro por Rapha Garcia/Divulgação
Carlinhos Brown no concerto Afrossinfonicidade em Belo Horizonte por Rapha Garcia/Divulgação
Carlinhos Brown no concerto Afrossinfonicidade em Belo Horizonte por Rapha Garcia/Divulgação
União entre Brown e a orquestra começou há um ano por Rapha Garcia/Divulgação
Carlinhos Brown no concerto Afrossinfonicidade em Belo Horizonte por Rapha Garcia/Divulgação
No concerto, a percussão baiana abraçou os violinos mineiros por Rapha Garcia/Divulgação
Para o maestro  Rodrigo Toffolo, Brown é "um dos maiores cronistas musicais do nosso tempo" por Barbara Paschoa/Divulgação
Clássicos de Carlinhos Brown ganham outra roupagem com os arranjos grandiosos de Paulo Malheiros por Rapha Garcia/Divulgação
1 de 10
Carlinhos Brown e o maestro Paulo Malheiros em concerto de Belo Horizonte por Rapha Garcia/Divulgação

Desde que Carlinhos Brown e a Orquestra Ouro Preto dividiram o palco pela primeira vez, nasceu uma irmandade que ultrapassa fronteiras: a percussão baiana abraçou os violinos mineiros. Hoje, a caravana já passou por cidades como Ouro Preto, Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro, além da própria capital baiana.

Segundo Brown, a música é sempre encontro e, quando é verdadeiro, vira união. “O que estamos fazendo com a Orquestra Ouro Preto é mais que um concerto: é uma celebração da vida, do povo e daquilo que nunca se apaga”, diz.

Para o maestro Rodrigo Toffolo, esse encontro é um gesto de brasilidade em estado puro. “Brown é um dos maiores cronistas musicais do nosso tempo. Traz a baianidade, a força dos terreiros, o batuque do carnaval. A Orquestra, por sua vez, leva a música de concerto para além dos muros habituais. Juntos, mostramos que não há fronteiras para a música feita com alma e dedicação”, defende.

Serviço

Carlinhos Brown e Orquestra Ouro Preto

Data: 18.10.2025

Horário: 19 horas

Local: Concha Acústica do TCA

Ingressos: R$ 120,00 (Inteira) / R$ 60,00 (Meia Entrada)

Vendas: No site Sympla ou na bilheteria do teatro

Mais recentes

Imagem - 6 soluções que facilitam a rotina na cozinha

6 soluções que facilitam a rotina na cozinha
Imagem - 3 receitas leves e saudáveis com abóbora-moranga para o jantar 

3 receitas leves e saudáveis com abóbora-moranga para o jantar 
Imagem - 3 sucos detox para limpar o organismo na primavera

3 sucos detox para limpar o organismo na primavera

MAIS LIDAS

Imagem - Pai executa professor para vingar morte do filho dois dias após esposa morrer
01

Pai executa professor para vingar morte do filho dois dias após esposa morrer

Imagem - Casal faz sexo em piscina na frente de criança dentro de condomínio
02

Casal faz sexo em piscina na frente de criança dentro de condomínio

Imagem - Área de 12 mil m² é desapropriada para obras do VLT em Salvador; veja onde
03

Área de 12 mil m² é desapropriada para obras do VLT em Salvador; veja onde

Imagem - Empresário morre e deixa R$ 30 milhões para funcionário de lanchonete que o atendia com carinho
04

Empresário morre e deixa R$ 30 milhões para funcionário de lanchonete que o atendia com carinho