LUTO NA MÚSICA

Carlinhos Brown lamenta morte de Sérgio Mendes: 'Um grande músico, um grande cara'

Morte do compositor foi divulgada nesta sexta-feira (6)

Da Redação

Publicado em 6 de setembro de 2024 às 19:51

Carlinhos Brown e Sérgio Mendes Crédito: Dantas Jr

O cantor baiano Carlinhos Brown lamentou a morte do pianista Sérgio Mendes, um dos nomes de destaque da música brasileira, aos 83 anos. A morte do também compositor foi divulgada nesta sexta-feira (6) inicialmente pelo portal TMZ.

Na nota de pesar, Brown declarou sua admiração por Mendes, que trabalhou com grandes artistas da música nacional e internacional. "É o brasileiro que tocou com Frank Sinatra, que gravou com Sarah Vaughan, Stevie Wonder e que sempre teve um pensamento jovem sobre a música. Ele lidava com a música como um adolescente, sempre em busca de descobertas", relembrou o músico.

"Saía pelo nordeste promovendo a cultura brasileira. Um grande músico, um grande cara. Sua partida se dá em uma sexta-feira, dia de Oxalá, a quem sua crença se fortalecia. Que ele mesmo seja uma luz junto a Deus. Que todos os espíritos de luz conduzam esse homem tão especial, tão inspirado. Oxalá Beô, Sergio Mendes, Emoriô, até um dia", despediu-se.

Desde 2023, Mendes sofria de doenças decorrentes de problemas respiratórios. Familiares não informaram o que causou a morte. O pianista foi o principal nome do samba-jazz fora do país, iniciando a carreira ao lado de artistas como Tom Jobim, Vinicius de Moraes e Baden Powel, no Rio. Seu maior sucesso foi a canção "Mas que nada", que estourou na voz de Jorge Ben Jor, e que em 2006 ganhou outra versão que entrou nas paradas musicais, com o grupo Black Eyed Peas.

Amizade de longa data

Na nota de pesar, o Cacique contou sobre a relação de amizade com Mendes, que chegou até o tapete do Oscar, com a indicação da trilha do filme de animação “Rio”, iniciada por meio de uma ligação de telefone, arquitetada pelo amigo ‘Meia-Noite’. "Eu cantei a música “Magalenha” e comentei sobre “Mas que Nada”, de Ben Jor, e em uma semana tive o prazer de conhecê-lo. Ele veio ao nosso bairro, o Candeal, em Salvador, Bahia, e nós gravamos o primeiro álbum, “Brasileiro”, que tem a canção “Magalenha”, que levou o Grammy de Música Brasileira, ao lado de Ivan Lins, Guinga e Hermeto", destacou.