Carlinhos Maia devolve presente de R$ 124 mil: 'Quase arrancou meu braço'

Apesar de ter se animado no início, Carlinhos optou por devolver a motocicleta. No domingo, 9, ele usou suas redes sociais para mostrar que estava se desfazendo do veículo. Ele também revelou quase sofrer um acidente e pediu para a amiga o presentear com um relógio.