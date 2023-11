Carlos Alberto de Nóbrega é internado após acidente doméstico

Carlos Alberto de Nóbrega, de 87 anos, foi internado, nesta terça-feira, 14, após sofrer uma queda em sua casa de campo. O Estadão procurou a assessoria do SBT, onde o apresentador trabalha, que informou que ele trincou a costela e bateu a cabeça.



Ainda conforme a emissora, Nóbrega realiza uma série de exames no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.



Devido aos ferimentos, o apresentador deve ficar internado por mais algum tempo para observação. "Ele está bem melhor e no quarto (não na UTI)", informa o SBT.