ENTRETENIMENTO

Park Bo-gum vive um policial em Good Boy, seu novo kdrama

Produção será exibida pelo Prime Video, a partir do do dia 31, e promete mostrar o ator em cenas de ação, humor e romance

M Márcia Luz



Gabriela Cruz

Fernanda Varela

Publicado em 10 de maio de 2025 às 05:08

Park Bo-gum na nova série Crédito: Reprodução

Depois do sucesso do dorama Se a Vida Te Der Tangerinas (Netflix), estrelado ao lado de IU, o ator Park Bo-gum já se prepara para o lançamento do seu novo kdrama: Good Boy, que no Brasil será exibido oficialmente pela plataforma de streaming Prime Video. O lançamento acontecerá simultaneamente com a emissora sul-coreana JTBC, no dia 31 de maio, às 22h40.>

O drama promete romance, comédia e muita ação, trazendo uma versão de Bo-gum nunca vista nas telas, já que o público está acostumado a vê-lo protagonizando enredos fofinhos. Na história, ele vive Yoon Dong-ju, um ex-boxeador que foi campeão olímpico no Brasil, mas que perde seu título após suspeita de doping. Com a carreira esportiva prejudicada, o personagem deixa o sonho das medalhas para se tornar um policial. A partir daí, enfrenta situações em um universo cheio de trapaças e armadilhas.>

Além de cenas de ação intensas e movimentação, também podemos esperar uma pitada de romance a partir do envolvimento de Yoon Dong-ju com Ju Han-na, personagem da atriz Kim Só Hyun. Também fazem parte do elenco: Lee Sang-yi, Heo Sung-tae e Tae Won-seok.>

Se você assistiu Se a Vida Te Der Tangerinas e se encantou pelo protagonista Geum-myeong, vivido por Park Bo-gum, já pode esperar uma grande entrega do ator também em Good Boy. Por falar nisso, o título do novo drama não poderia ser mais apropriado, pois remete a quem é Bo-gum na vida real. Além de talentoso na atuação, ele oferece outros bons motivos para ser admirado e acompanhado em seus diversos trabalhos.>

Gentileza, dedicação à profissão, sensibilidade, carinho e respeito aos fãs, amigos e colegas de set de gravação são características frequentemente citadas por quem o conhece.>

Bo-gum é uma estrela e hoje um dos atores de doramas mais bem pagos da Coreia do Sul.>

Ele estampa as capas de revistas como Men’s Folio (edição de abril) e Marie Claire Korea (edição de maio); é embaixador global da marca Celine e o único ator convidado para ser mestre de cerimônias do programa musical The Seasons (KBS 2TV), no qual recebe artistas semanalmente e já apareceu várias vezes tocando piano e cantando no palco. Apesar de sempre estar sob os holofotes, Park Bo-gum preserva sua simplicidade e se mostra atencioso com todos ao seu redor.>

Trajetória

Nascido em 16 de junho de 1993, Bo-gum perdeu a mãe ainda na infância, quando estava na 4ª série. A falta dela ainda o sensibiliza profundamente, e ele já se emocionou publicamente diversas vezes ao tocar no assunto. Mesmo nesses momentos, mantém sua doçura e costuma encerrar com um sorriso. Criado pelo pai e seguindo valores cristãos, o artista não esconde essa influência. Em discursos de premiações, costuma agradecer a Deus por suas conquistas. Durante o serviço militar, quando esteve alistado na Marinha sul-coreana, atuou como barbeiro e coleciona relatos positivos de colegas sobre sua gentileza e cuidado com os outros.>

O que faz Bo-gum ser um dos artistas mais queridos da Coreia também é sua versatilidade como ator. Ele é criterioso e não aceita papéis que contrariem seus valores morais e humanos. Isso se reflete em personagens bem construídos e interpretados com entrega e paixão. Como resultado, conquista reconhecimento e prêmios.>

Reconhecimento internacional

Bo-gum apareceu na lista das 100 pessoas mais notáveis do mundo em 2024, segundo o The Global Choice, ocupando a 41ª posição. Recentemente, foi indicado ao 61º Baeksang Arts Awards como melhor ator por sua atuação em Se a Vida Te Der Tangerinas. A série também recebeu outras indicações importantes, como a de IU, que contracena com Bo-gum e é sua amiga de longa data. >

Bo-gum com parte do elenco de Se a Vida te der Tangerinas durante premiação Crédito: Reprodução

Os dois não venceram nas categorias indicadas, porém, o dorama levou quatro premiações importantes: Melhor Atriz Coadjuvante: Yeom Hye-ran; Melhor Ator Coadjuvante: Choi Dae-hoon; Melhor Roteiro: Im Sang-choon e Melhor Drama de 2025: Se a Vida Te Der Tangerinas. As reações de emoção e alegria, tanto de Bo-gum quanto de IU, não foram diferentes do que o público já esperava dos artistas.>

IU e Park Bo-gum em Se a vida te der Tangerinas Crédito: Reprodução

Embaixador do hanbok

Por seu carisma e popularidade, o governo sul-coreano escolheu Park Bo-gum como o primeiro modelo masculino do projeto Hanbok Wave, realizado pelo Ministério da Cultura, Esportes e Turismo em parceria com a Fundação Coreana de Artesanato e Design. O objetivo é promover o tradicional traje coreano, o hanbok, para o mundo. Durante a campanha, o ator vestirá peças produzidas por marcas especializadas.>

Você pode conferir como ele veste o traje no dorama Love in the Moonlight. O Hanbok Wave 2025 chega à sua 6ª edição e conta com artistas da onda Hallyu. As peças serão exibidas em outdoors em cidades como Seul, Nova York, Paris e Milão, além de aparecerem em revistas de moda internacionais.>

Canal direto com os fãs

Mesmo com a agenda cheia, Park Bo-gum reserva tempo para interagir com seus fãs. Ele criou um grupo de bate-papo gratuito no KakaoTalk, plataforma sul-coreana por assinatura. Ele optou por isentar seus fãs de qualquer taxa e conversa em tempo real, compartilha selfies e atualiza sobre sua rotina.>

Para participar do grupo, é preciso baixar o app KakaoTalk e fazer parte do fancafe de Bo-gum, rede social acessada pelo site Daum Fancafe. Para se cadastrar, é necessário criar um e-mail, apresentar documentos e seguir os procedimentos de segurança.>

Onde assistir Park Bo-gum

Wonderland – No longa, a atriz Suzy interpreta uma jovem que cria uma réplica do namorado em coma, interpretado por Bo-gum. Mas um dia ele desperta... e só assistindo para entender a emoção. Disponível na Netflix.>

Love in the Moonlight - Dorama de época no qual Bo-gum interpreta um príncipe da dinastia Joseon que se apaixona por uma garota disfarçada de eunuco. A história mistura romance, comédia e drama. Disponível na Netflix.>

Reply 1988 – Bo-gum vive um talentoso jogador de Go. A trama acompanha o cotidiano de cinco adolescentes e suas famílias no fim dos anos 1980. Disponível na Netflix e no Viki Brasil.>

Passarela de Sonhos (Record of Youth) – Bo-gum interpreta Sa Hye-jun, um jovem reprimido pelo pai que sonha em ser modelo e encontra apoio em uma maquiadora. Disponível na Netflix.>