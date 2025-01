VEJA VÍDEO

Carnaval Gigante: Léo Santana fará 16 shows em sete dias

Em conversa com o colunista Osmar Marrom Martins cantor revela segredos da folia

Um dos maiores nomes da música baiana, Leo aposta na música 'Surra de Toma' para o Carnaval de Salvador. Além disso, o Gigante fará nesta sexta-feira (10) um único Baile da Santinha de 2025 em Salvador, no Wet. Ele recebe como convidados Simone Mendes, Natanzinho e Dennis.

Na virada deste ano, Leo foi o responsável pela contagem regressiva no palco do Festival Virada Salvador, evento da Prefeitura que trouxe diversas atrações à Arena O Canto da Cidade na Boca do Rio. Lembrando que o artista integra a lista dos dez maiores cachês na cena Axé.