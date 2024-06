FAMOSOS

Carol Peixinho abre álbum de fotos na Bahia: ‘Findi em Salvador’

Baiana namora com o cantor Thiaguinho

Carol Peixinho está na Bahia para o feriado de São João. A influenciadora, empresária e apresentadora veio acompanhar o namorado, o cantor Thiaguinho, que cumpre agenda no estado. Ontem, ele se apresentou em Alagoinhas e, neste domingo (23), leva o show da turnê Sorte para Candeias.

A baiana também passou bons momentos ao lado da família. Alguns deles compartilhados com seus mais de 5 milhões de seguidores no Instagram.

Em conversa ao Gshow, a namorada do pagodeiro deixou claro que, com a aproximação dos 40 anos (que fará em 2025), a vontade de aumentar a família aumentou.

"Está a caminho. É um sonho ser mãe, nunca tive essa pressa ou sonho de ser mãe jovem. No auge dos meus quase 40 anos, estou na minha melhor fase. É um dos sonhos de vida e vai rolar. Com as duas sobrinhas é gostoso vivenciar o nascimento delas, sou muito presente, isso aflora bastante. Temos aquele test drive pra sabaer se é isso mesmo, e é", disse.