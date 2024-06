MAMÃE EM 2025

Carol Peixinho comenta sobre planos de aumentar família com Thiaguinho: 'Sonhos de vida'

Influenciadora baiana completa 40 anos em 2025

Da Redação

Publicado em 19 de junho de 2024 às 11:28

Carol Peixinho e Thiaguinho Crédito: Redes sociais

A influenciadora e ex-BBB Carol Peixinho completa em agosto deste ano três anos ao lado do cantor Thiaguinho. Mesmo discreta com a vida pessoal, ela abriu o coração e fez revelações.

Em conversa ao Gshow, a namorada do pagodeiro deixou claro que, com a aproximação dos 40 anos (que fará em 2025), a vontade de aumentar a família aumentou.

"Está a caminho. É um sonho ser mãe, nunca tive essa pressa ou sonho de ser mãe jovem. No auge dos meus quase 40 anos, estou na minha melhor fase. É um dos sonhos de vida e vai rolar. Com as duas sobrinhas é gostoso vivenciar o nascimento delas, sou muito presente, isso aflora bastante. Temos aquele test drive pra sabaer se é isso mesmo, e é", disse.

Sobre o casamento, Carol contou que Thiaguinho tem vontade de subir ao altar novamente - o cantor foi casado com Fernandinha Souza -. No entanto, não seria totalmente uma obrigação seguir as regras de primeiro casar, depois ter filhos.

"Tenho vontade de casar e ele também, apesar de ele já ter casado uma vez. Não acho que tem que ter uma ordem, a ordem dos fatos não altera. Mas a gente pensa em casar, planejamos filho, casamento, vai vir tudo. Já é um relacionamento em que sabemos bem o que queremos e tivemos o tempo de conhecer bem a pessoa."

Com os 40 chegando, Peixinho brincou que o namorado não vai poder fazer nenhum outro evento na data da festa, mas que pretende realizar o evento em Salvador, sua cidade natal.