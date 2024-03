AMIZADE PÓS DIVÓRCIO

Thiaguinho reúne ex-esposa e atual namorada em festa de aniversário

Cantor comemorou 41 anos de idade ao lado da namorada, Carol Peixinho, e da ex-esposa, Fernanda Souza

Publicado em 11 de março de 2024 às 21:21

Thiaguinho comemorou 41 anos de idade ao lado da namorada, Carol Peixinho, e da ex-esposa, Fernanda Souza Crédito: Reprodução/ Instagram

O cantor Thiaguinho comemorou a chegada da nova idade junto com a família e amigos. Com 41 anos completados nesta segunda-feira (11), o artista realizou uma pequena reunião em sua residência e compartilhou imagens do momento em seu perfil no Instagram.

“E hoje é meu dia de comemorar a vida! E de comemorar a sorte que tenho de viver essa vida que vivo!!! Rodeado de amor e carinho por todos vocês”, escreveu. Entre os presentes na festa de aniversário, a atriz e apresentadora Fernanda Souza também participou da celebração.

Ex-esposa de Thiaguinho, Fernanda e o músico estiveram casados entre os anos de 2015 a 2019. Na época da separação, rumores sobre uma possível traição surgiram nas redes sociais, o ex-casal, no entanto, manteve a amizade mesmo após o divórcio.

Em fevereiro de 2022, o pagodeiro assumiu o relacionamento com a ex-participante do BBB 19 Carol Peixinho. A presença da ex-esposa e da atual namorada no aniversário surpreendeu os fãs de Thiaguinho que comentaram sobre a boa relação entre todos os envolvidos.