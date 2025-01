BIS

Casa da Mãe recebe show de Péri e suas "Canções Flutuantes"

Apresentação, no dia 10 de janeiro, terá como convidados especiais o cantor e compositor Beto Pellegrino e Xicu Sales no bandolim

O ano de 2025 começa com tudo para o cantor e compositor Péri, que vai aproveitar a sua estadia em Salvador para fazer mais uma apresentação das suas “Canções Flutuantes”, desta vez, a convite da Casa da Mãe, unindo música e gastronomia, sob as guardas de Yemanjá, no dia 10 de janeiro, às 21h, com convidados especiais, como a do compadre, parceiro, cantor e compositor, Beto Pellegrino, e o velho amigo Xicu Sales (@xicusales), no bandolim.