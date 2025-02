AGENDA CULTURAL

Casa do Comércio tem música, teatro e dança na sua programação de fevereiro

Valores das atrações vão de R$10 até R$80

Luiza Gonçalves

Publicado em 7 de fevereiro de 2025 às 13:23

Casa do Comércio tem atrações variadas em fevereiro Crédito: Divulgação

Casa do Comércio tem atrações variadas >

O Teatro Sesc Casa do Comércio chega em fevereiro com atrações de estilos bem variados em sua programação. Hoje (7), os Irmãos Macêdo, herdeiros de Osmar Macêdo, um dos criadores do trio elétrico, apresentam seu repertório de sucessos no espetáculo Os Irmãos Macêdo – Carnaval, Música, Revolução. em que contam a história da criação do maior patrimônio do carnaval da Bahia, além de partilhar detalhes curiosos da história do quarteto. A edição desta sexta terá ainda a participação especial de Luiz Caldas.>

Ainda no clima da folia, o grupo Canela Fina fará um baile infantil para toda a família no domingo (9), às 11h. O repertório passeia por gêneros musicais como samba reggae, samba de roda, ijexá e carimbó, com canções tradicionais e autorais que fazem parte do universo infantil. A música baiana também garante seu espaço no show Língua das Ondas, da cantora e compositora Stella Maris, no dia 21, com releituras de clássicos da MPB. >

Quem gosta de teatro, tem nos espetáculos Compadre de Ogum (sábado, dia 8) e Sonho Encantado de Cordel, O Musical (nos dias 15 e 16) estarão no palco principal em apresentações imperdíveis. O teatro também contará com apresentações musicais gratuitas no Foyer Carmen Miranda: Jann Souza (nos dias 7 e 21) e Tiri (dia 14) estão na programação, sempre às 17h30. Todos os ingressos estão à venda no Sympla e na bilheteria do teatro, de terça a domingo, das 13h às 19h.>