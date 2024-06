VITÓRIA!

Casamento entre pessoas do mesmo sexo é aprovado na Tailândia

A lei que legaliza o casamento entre pessoas do mesmo sexo na Tailândia foi aprovada nesta terça-feira (18). A primeira nação do Sudeste da Ásia a adotar a iniciativa teve final favorável.

Na última década, reuniões sobre a união de pessoas do mesmo sexo haviam falhado. No entanto, em 2023, alguns partidos políticos que concorreram às eleições do ano passado se comprometeram com a causa.