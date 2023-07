Cemitério faz publicidade com esqueleto rosa inspirada no filme de Barbie

O tão esperado dia para a estreia oficial do filme da Barbie chegou, e o marketing segue bem pesado nas redes sociais. A cor rosa tomou conta do mundo inteiro, inclusive, de lugares que muita gente não quer nem chegar perto tão cedo.



Como é o caso de um cemitério do Piauí que aproveitou o embalo da Barbie para promover o local. Nesta quinta-feira (20), o Jardim da Ressurreição, localizado em Teresina, publicou uma imagem de um esqueleto rosa ao lado do sapato pink da Barbie.