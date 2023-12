CEOs de Warner e Paramount discutem fusão das empresas

Os CEOs de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, e Paramount, Bob Bakish, se reuniram, nesta semana, para discutir uma possível fusão entre as gigantes da mídia dos EUA, disseram fontes familiarizadas com o assunto.



Os executivos abordaram a ideia de um acordo, mas não há negociações formais entre as empresas.



A Warner possui seu estúdio homônimo, redes de TV a cabo como CNN, TNT, HBO e HGTV, e um serviço de streaming, Max, que apresenta grande parte desse conteúdo.