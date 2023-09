Cervejaria cria ‘camisinhas de cerveja’ para alertar sobre a importância do sexo seguro

Dia do sexo cervejaria. Crédito: Divulgação

O dia 6 de setembro é conhecido no Brasil como o Dia do Sexo em alusão à posição “meia-nove (69)”. Para celebrar a data e alertar sobre a importância do sexo seguro, a Itaipava, do Grupo Petrópolis, apresenta a campanha “Não Importa a Situação, Vá de Camisinha”, alertando para a conscientização sobre o uso de preservativos.



Com uma linguagem acessível que brinca com porta-cervejas, a marca apresenta cinco camisinhas de cerveja colecionáveis com diferentes ilustrações que remetem à data e alertam para o sexo seguro.

Os produtos são feitos com material de borracha que preserva a temperatura da cerveja e serão distribuídos pela marca em pontos de venda por todo o Brasil. Para participar da ação, cervejaria convidou a marca de camisinha Prudence ajudar na distribuição.

No perfil do Instagram da marca, a ex-BBB, médica e especialista em sexualidade, Marcela Mc Gowan, participará esclarecendo as principais dúvidas do público a respeito do tema. Também nas redes sociais, Inês Brasil, Ivan Barone e Livinho participam do “Ita-no papo de bar”, e respondem a perguntas que todo mundo já quis saber, de modo a quebrar tabus e desmistificar o tema.

“Aproveitamos a data para conscientizar nosso público a respeito da importância do uso de camisinhas – tanto na cerveja como no sexo. Como marca, entendemos a importância de entrarmos nessas conversas com responsabilidade, criando uma conexão ainda maior com nosso público”, explica Cristiane Rosa, gerente de Marketing da marca Itaipava no Grupo Petrópolis.