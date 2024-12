MELHORES DO ANO

César Tralli ganha troféu e se declara para Ticiane: 'É muito bom voltar para casa e te encontrar'

Jornalista ganhou a premiação pelo segundo ano consecutivo

O jornalista César Tralli, da TV Globo, foi o vencedor da categoria Jornalismo do prêmio Melhores do Ano, que acontece neste domingo (15). Ao subir no palco para agradecer pelo prêmio, Tralli se declarou para a esposa Ticiane Pinheiro, que ficou emocionada. Eles estão juntos há dez anos e são pais de Manuella, de 5.

Além da filha com Ticiane, Tralli citou, no discurso, Rafaella, 15, que é fruto da relação anterior de Ticiane Pinheiro com o empresário Roberto Justus. Ticiane ficou emocionada durante a fala do companheiro, que ganhou o prêmio pelo segundo ano consecutivo.