GRANDE PREJUÍZO

Chef e apresentador Jimmy Ogro é assaltado no Rio de Janeiro: 'Levaram pelo menos R$ 40 mil'

O chef de cozinha e apresentador Jimmy Ogro foi assaltado por quatro pessoas armadas no Rio de Janeiro, na madrugada desta sexta, 18. Ele estava acompanhado da mulher, Bárbara, de sua assessora e de um fotógrafo.

Em seu perfil no Instagram, o chef publicou um vídeo detalhando o ocorrido, e lamentou que não poderá mais comparecer ao festival Viva La Carne, em Fortaleza, neste fim de semana. "Com muita dor no coração", disse.