Chef Gordon Ramsay revela que sofreu acidente grave de bicicleta: ‘Sorte de estar aqui’

O chef de cozinha britânico Gordon Ramsay, famoso pelos programas de TV Hell’s Kitchen e a versão americana de MasterChef, revelou que sofreu um grave acidente de bicicleta recentemente. Em um vídeo no Instagram neste sábado, 15, ele alertou os seguidores sobre a importância de usar o capacete e falou sobre os seus machucados.

"Vocês sabem o quanto eu gosto de ciclismo, triatlos e etc. Nesta semana, infelizmente, eu tive um acidente muito grave que realmente me abalou e, sinceramente, tenho sorte de estar aqui agora graças àqueles incríveis cirurgiões, médicos e enfermeiros no hospital que cuidaram de mim essa semana", disse ele.