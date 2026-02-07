COMIDA

Chef se inspira na cozinha do sul da Itália para criar menu de verão

Vona, na Graça, foi inaugurado há menos de um ano e integra o Grupo Soho

Ronaldo Jacobina

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 05:00

Grigliata di mare Crédito: Fotos: Divulgação

Inaugurado há menos de um ano, o Vona Ristorante, localizado no bairro da Graça, encara seu primeiro verão com um menu especial dedicado a estação. O cardápio, criado pelo chef Peu Mesquita, apresenta uma seleção de pratos que reforça a inspiração no sul da Itália e a valorização de ingredientes e sabores do Mediterrâneo.

Polpo, Patate & Aglio

De acordo com o chef, o novo menu propõe uma leitura mais leve e direta da culinária italiana, priorizando produtos frescos, técnicas precisas e construções com menos interferências. “As inspirações para esse cardápio vieram do Mediterrâneo, do sul da Itália, e até do sul da Espanha. A ideia é trabalhar sempre com produtos muito frescos e muito nobres”, explica o chef que sempre trabalhou muito com cozinha do norte da Itália onde os pratos passam por cozimento mais longo e massas recheadas. “Sentia falta de trazer referências mais de verão, de calor, de pratos mais leves.

Gamberoni Tigre al Burro

De acordo com o chef, o novo menu propõe uma leitura mais leve e direta da culinária italiana, priorizando produtos frescos, técnicas precisas e construções com menos interferências. “As inspirações para esse cardápio vieram do Mediterrâneo, do sul da Itália, e até do sul da Espanha. A ideia é trabalhar sempre com produtos muito frescos e muito nobres”, explica o chef que sempre trabalhou muito com cozinha do norte da Itália onde os pratos passam por cozimento mais longo e massas recheadas. “Sentia falta de trazer referências mais de verão, de calor, de pratos mais leves.”

Capellacci di Fior di Late

E acertou. O Crudo di Tonno, por exemplo, é fresquíssimo e perfeito para acompanhar um vinho branco geladinho. Feito com lâminas de atum fresco, temperadas com azeite, flor de sal e raspas de limão siciliano, tem ainda laranja Bahia, ceboulette e finalização com balsâmico IGP. O prato é servido com uma porção de pão caseiro. O chef conseguiu seu feito também no Polpo, Patate & Aglio, outra entrada leve e fresquinha que combina polvo com creme de batata com alho, mini cebola e tomates cereja desidratados, finalizado com páprica defumada e rúcula selvagem.

Crudo di Tonno

Seguindo com os insumos frescos, Peu Mesquita criou para seu menu de verão, o Gamberoni Tigre al Burro, um prato com camarões tigre grelhados, manteiga de ervas e limão siciliano, servidos com risoto cremoso de limão, rúcula fresca e tomates cereja. Outra criação na etapa dos pratos principais é o Cappellacci di Fior di Latte & Tartare, uma massa artesanal recheada com burrata cremosa, pomodoro caseiro e tartar de atum fresco. Ainda no quesito massas, tem ainda a Pasta all’Aragosta que aposta no spaghetti com pomodoro e bisque de lagosta, finalizado com lagosta grelhada e manjericão fresco. Embora seja um prato definido como individual, a porção é generosa e, para quem já passou pela etapa da entrada e não for um glutão, dá para compartilhar.

Pasta all'Aragosta

Mas para compartilhar mesmo tem a Grigliata di Mare que reúne robalo, camarões, polvo e lula grelhados, acompanhados de risotto cremoso de limão, mini batatas, aspargos, mini cebolas e tomate rasteiro. Não achei maravilhoso como pensava que fosse, mas estava oquei, embora o polvo tenha passado um pouco do ponto e tenha vindo meio borrachudo. Em compensação, o robalo estava saboroso.

Não é a toa que o chef Peu Mesquita ressalta tanto o mar na sua cozinha. Ele foi revelado à Bahia no extinto restaurante Mar, na Bahia Marina, logo ganhando destaque na cena local. Neste menu de verão para o Vona, onde também é um dos sócios, ele segue dando protagonismo aos frutos do mar. “Sempre gostei muito de usar ingredientes do mar de uma maneira que deixasse o produto falar. São ingredientes nobres, que não precisam de muitas interferências. Quando você tem um bom atum fresco e trabalha com poucos elementos, ele se sobressai. Isso conquista o paladar, e temos visto os clientes voltarem para provar outros pratos ou experimentar mais de um”, conclui Mesquita.

Serviço

Vona Ristorante - @vonaristorante