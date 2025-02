COMIDA

Chef Sergio Arno cria Festival de Parmegiana no La Pasta Gialla

Publicado em 1 de fevereiro de 2025 às 11:00

Poucos são aqueles que resistem a um suculento Parmegiana. O prato, que nasceu na Itália tendo a berinjela como base, se popularizou no Brasil com a substituição do legume pelo filé bovino, ganhando o nome de Filé à Parmegiana. A troca de um pelo outro, garante Ana Angelino, foi feita por seus pais, quando fundaram aqui o restaurante Bella Napoli, há mais de seis décadas. “Quando meus pais perceberam que aqui no Brasil as pessoas comiam pouco a berinjela, resolveu adaptar a receita para o filé e deu certo”, conta. >

Deu tão certo, que o Filé à Parmegiana continua sendo o carro-chefe do cardápio do restaurante italiano há 62 anos, e se espalhou pelo Brasil como um prato italianíssimo, variando apenas a base. Ora usando a carne bovina, ora utilizando também o peito de frango. Fato é que o suculento filé empanado e frito, envolvido no molho de tomate e coberto de queijo derretido, é coisa da mente criativa brasileira. >

No caso do chef Sergio Arno, a criatividade foi além. O ítalo-brasileiro por trás da rede de restaurante italiano La Pasta Gialla, acaba de lançar nas casas de todo o país o Festival de Parmegianas. Ao todo, o menu especial, já disponível na unidade da Pituba comandada por Marcelo Reis, conta com cinco opções: filé mignon, peixe, frango, suíno e berinjela. E é claro que fui lá experimentar um por um. >

Vale ressaltar que para um cada deles, o chef criou uma receita original. Diria que quase uma releitura do clássico Parmegiana de Berinjela que, por sinal, merece o título de O Melhor Das Cinco Criações. Esta deliciosa alternativa vegetariana vem com muçarela de búfala derretida, molho ao sugo e parmesão gratinado, e é servida acompanhada de mix de folhas frescas com tomate assado e pesto de manjericão. Bom demais.>

Outra novidade é o Parmegiana de Peixe, que apresenta um filé à milanesa servido com creme de espinafre e parmesão gratinado, acompanhado de espaguete ao alho e óleo. A ideia é boa, mas não sei... Talvez, pela escolha do peixe (no caso, a tilápia), que não está entre as proteínas que mais aprecio, não caiu no meu agrado.>

Embora o peixe empanado estivesse sequinho e bonito de ver, a amizade deste com o pesto não evoluiu muito, dando a impressão que não deu “match”. Vale ressaltar que para quem aprecia este tipo de peixe pode ser uma boa opção, especialmente porque combina com a massa, mas chamaria de Parmegiana de Peixe.>

O mesmo não posso dizer do surpreendente Parmegiana Suíno, que foi uma escolha certeira do mestre Arno, que defendo deveria permanecer no cardápio. A cotoleta à milanesa ao molho pomodoro picante, finalizada com creme de burrata e manjericão fresco é o retrato da perfeição, sobretudo, por ser servida acompanhada de purê de batata trufado e queijo ementhal. Bingo!>

Mas, a essa altura você deve estar querendo saber sobre os clássicos, os tradicionais que, como já disse, também estão presentes no festival. O Parmegiana de Frango na versão de Sergio Arno ganhou um toque sofisticado com molho branco e uma porção generosa de queijo brie derretido. É bom mas talvez o cozinheiro tenha carregado na mão na hora de espalhar as fatias do brie sobre o filé. Poderia ser um pouquinho (só um pouquinho) menos. Até para não brigar tanto com o saborosíssimo penne ao creme de funghi chileno, que acompanha a proteína.>

O Parmegiana de Mignon já é um velho conhecido do cardápio da casa. Bem executado, segue a receita que se toonou tradicional com molho pomodoro e muçarela gratinada. A variação talvez seja os acompanhamentos: arroz com brócolis, parmesão, batatas douradas ao azeite, alecrim e alho.>

A iniciativa é bacana e merece ser prestigiada, sobretudo pelo preços que cabem em muitos tipos de bolso, variando entre R$ 65 e R$ 93. O menu do festival estará disponível até o final da temporada de verão. Vale a pena!>