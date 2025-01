GLOBAL?

Christina Rocha surge em chamada do BBB 25 e fãs pedem quadro no reality

Em uma campanha de divulgação, a ex-apresentadora do SBT aparece ao lado de ex-BBBs

Heider Sacramento

Publicado em 2 de janeiro de 2025 às 12:25

Christina Rocha Crédito: Divulgação

A apresentadora Christina Rocha surpreendeu seus fãs ao aparecer em uma chamada promocional do Big Brother Brasil 25 na quarta-feira (1º), ao lado das ex-participantes Juliette e Beatriz Reis.

No vídeo, Bea do Braz introduz a nova dinâmica do programa, que nesta edição aposta em duplas compostas por familiares, amigos e casais: “Estão sabendo, né? Esse ano os brothers não entram sozinhos na casa. BBB 25 em dose dupla! São familiares, amigos, namorados… Aquelas relações lindas que a gente ama tanto ver. Eu não sei se vai ser tão linda assim lá dentro!”, disse.

A grande surpresa do vídeo, no entanto, fica por conta da participação de Christina Rocha. A ex-apresentadora do Casos de Família (SBT) prometeu ficar de olho nos bastidores do reality e acompanhar todos os acontecimentos. A participação causou euforia entre os fãs de Christina, que rapidamente começaram a pedir um espaço para ela na programação da Globo.

“Meu Deus, a Christina Rocha na live do eliminado? Queremos!” escreveu uma seguidora nas redes sociais, enquanto outra completou: “Christina Rocha merece ter um espaço na Globo.” Houve até quem se divertiu com a ideia de um possível novo quadro, brincando: “Cristina Rocha vai apresentar o Casos de BBB.”