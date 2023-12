Chuva não assusta, e fãs têm expectativa alta para show de Roberto Carlos: 'Nosso rei'

Fãs aguardam início de show. Crédito: Reprodução

O Rei Roberto Carlos está de volta a Salvador para um show na noite desta quinta-feira (21), na Arena Fonte Nova. A expectativa dos fãs para a apresentação é grande.



Os funcionários públicos João Rodrigues e Leuza Rodrigues dizem que já viram Roberto Carlos ao vivo várias vezes. "Somos fãs, adoramos Roberto, é nosso rei, e mais uma vez estamos presentes", diz Leuza. João diz que a chuva que caiu em Salvador hoje não os assustou. "A gente veio com capa de plástico, tiramos, estamos em uma boa", diz. Os dois compraram os ingressos logo que o show foi anunciado e desde então estão na espera. A música preferida do casal? "Detalhes", dizem em uníssono.

Já a dona de casa Antônia Bonfim quase foi afugentada pela chuva, mas decidiu ir ao show para ver Roberto Carlos pela primeira vez. "Como vai você...", ela entoa ao ser questionada sobre a música preferida, dizendo esperar do show de hoje uma grande apresentação.

E até o segurança do show está animado. "Pra mim é muita emoção hoje, estar prestando serviço no show de Roberto Carlos, que sou fã. Vou prestar serviço e também observar o show do rei", diz Bruno Tavares.

Show único

O cantor e compositor fará uma apresentação única, com ingressos esgotados, para trazer muita música e emoção e celebrar o fim do ano de forma especial. Para entrar ainda mais no clima, a Arena estará iluminada de azul, em homenagem ao artista.

Segundo a produção do evento, mesmo com a chuva, o show está mantido.

A abertura dos portões será às 19h, com início do show às 21h. Para aproveitar melhor a noite, a orientação é que as pessoas cheguem com antecedência e fiquem atentas aos acessos: Setores Azul e Amarelo (cadeira gramado), a entrada será pela Praça Sul, Dique. Nos Setores Verde (arquibancada inferior) e Branco (arquibancada intermediária), o acesso será pelo Norte (Ladeira da Fonte).