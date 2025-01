TEATRO

Cia Os Argonautas celebra 25 anos com comédia de Molière

Espetáculo Tartufo estreia nesta sexta (17) e segue em cartaz até 1º de fevereiro na Sala do Coro do TCA

O espetáculo Tartufo – O Impostor, considerado uma das comédias mais célebres escritas pelo dramaturgo francês Molière, ganha encenação baiana que estreia nesta sexta (17), 20h, na Sala do Coro do TCA. A montagem celebra os 25 anos da Companhia Os Argonautas e os 30 anos de carreira dos atores Marcelo Flores e Alethea Novaes.

Fiel ao texto clássico, mas com algumas adaptações ao momento contemporâneo, a peça retrata a hipocrisia moral e religiosa na figura da personagem-título. Tartufo, um falso religioso, consegue, com sua aparente fé e devoção, enganar Orgon, passando a viver em sua casa e a controlar sua família.

A partir daí, a trama se desenrola entre situações cômicas e desencontros amorosos, uma vez que Orgon deseja casar sua filha com Tartufo, mas os demais familiares irão desmascarar o impostor para tentar impedir o matrimônio. Entre as novidades da versão baiana está a inserção de músicas e de cenas ágeis em direta comunicação com a plateia, o que reforça o caráter popular da Commedia Dell’Arte e da obra de Molière.