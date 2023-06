A parceria entre o Cine Glauber Rocha e o Grupo Metha - construtora local -, iniciada em novembro de 2021, está encerrada. Por isso, o espaço da Praça Castro Alves colta a se chamar apenas Cine Glauber Rocha, em vez de Metha Glauber Rocha, como era até esta quarta-feira (21). O contrato entre as duas instituições deveria ir até 2026, mas se encerrou antecipadamente porque o valor do patrocínio deixou de ser pago há cerca de cinco meses, segundo comunicado publicado nas redes sociais pelo cinema.

Veja abaixo a íntegra do texto:

"A partir de 22 de junho de 2023, o cinema do coração de Salvador volta a se chamar Cine Glauber Rocha. A parceria com o Grupo Metha e com o Instituto Metha, iniciada em novembro/2021, encerra-se após um ano e sete meses. Portanto, bem antes dos cinco anos inicialmente previstos em contrato.