Cine Horror: Estamos Sozinhos, do diretor Igor Correia, será exibido no sábado (19)

Programação tem filmes de horror, suspense, trash, b-movies, fantasia, ficção-científica e thrillers

Gil Santos

Publicado em 18 de outubro de 2024 às 07:34

Evento ocorre no fim de semana Crédito: Divulgação

O filme Estamos Sozinhos, do diretor baiano Igor Correia, estará na nona edição da Mostra de Cinema Cine Horror, que está sendo realizada no Cine Glauber Rocha. Ele será exibido pela primeira vez, em Salvador, neste sábado (19), às 17h. Nesta sexta-feira, sábado e domingo, a programação do cinema está voltada para filmes de horror, suspense, trash, b-movies, fantasia, ficção-científica e thrillers.

Estamos Sozinhos, que teve a primeira exibição na Mostra de Cinema Contemporâneo do Nordeste (Mostraccn), em Feira de Santana, BA e esteve presente na 35ª edição do Festival Internacional de Curtas-metragens (Kinoforum), em São Paulo, retrata a história de um ser assustador, que ameaça a vida e a relação de um casal que enfrenta a dor do luto.

Trazendo terror e suspense psicológico, o curta-metragem é escrito e dirigido por Igor Correia, com produção executiva de Tom Pinheiro. Distribuição da Cajuína Audiovisual, liderada por Leticia Santinon e realizado pela produtora baiana Ori Imagem e Som que é liderada por Tom Pinheiro. Além de contar com o apoio financeiro da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, através do Edital Setorial do Audiovisual 2019.

Igor é roteirista e diretor com especialidade no gênero Crédito: Divulgação

O Cine Horror surgiu em 2016 com a ideia de promover e divulgar o gênero fantástico brasileiro. Ainda neste mês de outubro, o baiano Igor Correia fará o lançamento de sua própria produtora, Tormento Filmes, e o seu segundo filme de terror que está em pré-produção, “Cafuné”. Em breve será divulgada a estreia.

SERVIÇO:

IX Mostra de Cinema Cine Horror

Filme: Estamos Sozinhos

Local: Cine Glauber Rocha – Sala - 04

Horário: 17h

Ingressos - Preço Único por Sessão: R$ 5,00

(Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente na bilheteria do Cine Glauber Rocha)