CINEMA

Cinemark faz promoção com filmes do Oscar

O Oscar já passou, mas ainda é possível assistir aos vencedores e aos filmes que foram destaque. Isso porque o Cinemark preparou uma programação especial, que segue até dia 20, para quem quiser maratonar ou rever as principais produções nomeadas na 96ª edição da maior premiação de cinema nas salas da rede Cinemark, onde acontece a promoção Passaporte Oscar Cinemark, na qual, ao comprar ingresso e assistir a dois dos filmes que foram indicados, o cliente ganha outra entrada para assistir ao próximo filme.

São válidos somente os ingressos comprados e resgatados pelo aplicativo da Rede e da Ingresso.com no período pré-estabelecido da ação promocional. Para adquirir o ingresso grátis, basta se dirigir à bilheteria do cinema de preferência e apresentar o comprovante das sessões anteriores. O voucher também deve ser utilizado somente no mesmo período, em salas 2D.