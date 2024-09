CINEMA

Cinépolis do Salvador Norte tem ingressos a partir de R$ 12 esta semana

Confira os filmes que estão em cartaz

Da Redação

Publicado em 10 de setembro de 2024 às 12:19

Cinépolis Crédito: Divulgação

Entre os dias 12 a 18 de setembro, a Cinépolis, rede de cinema do Salvador Norte Shopping, realizada a “Semana do Cinema” com sessões com valores promocionais.

Os clientes vão poder assistir a qualquer filme por R$ 12 nas salas convencionais, e por R$ 29 nas salas VIP. Em cartaz, filmes de diferentes gêneros como comédia, romance, infantil e drama. Entre os títulos, estão “Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice”, “Hellboy e o Homem Torto” e “É assim que Acaba”.

Nos lançamentos, o destaque vai para o filme nacional “Silvio”, interpretado por Rodrigo Faro, que mostra a história de vida de um dos maiores apresentadores de televisão do Brasil, Silvio Santos, que morreu em agosto.

Lançada em 2022, a Semana do Cinema tem como objetivo reforçar o papel do cinema como entretenimento acessível para todo o Brasil, levando mais de 13 milhões de pessoas para as telonas desde o começo da edição.