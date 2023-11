Cissa Guimarães revela que posou nua para comprar apartamento

A atriz Cissa Guimarães revelou ter aceitado posar nua para poder comprar seu apartamento. A fala foi feita durante a participação dela no programa Que História É Essa, Porchat?. Cissa posou para a Playboy em 1994, e disse que aceitou a proposta após receber uma ordem de despejo. "A Playboy bombando e eu sem nenhum tostão. Eu morava em um apartamento, tinha três filhos, dois de outro casamento e um de um casamento que estava rolando na época", disse no programa.

De acordo com a atriz, que morava de aluguel em um apartamento na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro, a proprietária do lugar deu uma espécie de ultimato. "Ou eu comprava ou tinha que sair porque ela queria vender", continuou, lembrando que ela tinha seis meses para sair do local.