DE FÉRIAS

Cleo Pires visita sul da Bahia com o marido

O casal realizou o lançamento de um empreendimento imobiliário

A atriz e cantora Cleo Pires usou suas redes sociais para compartilhar os registros de sua viagem à Bahia. Nesta terça-feira (19), ela publicou no seu Instagram uma série de fotos que destacam as belezas naturais da Península de Maraú, no sul do estado, onde esteve acompanhada do marido, Leandro D’Lucca.