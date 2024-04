BRASIL NOS EUA

Coachella: onde assistir ao vivo e de graça ao festival de música que terá Ludmilla

Cantora está se preparando há alguns meses para a apresentação

Publicado em 12 de abril de 2024 às 13:07

Ludmilla no Coachella Crédito: Divulgação

O aguardado festival de música Coachella 2024, conhecido por reunir um line-up de peso e um público diversificado de todas as partes do globo, começa nesta sexta-feira (12), no Sul da Califórnia, nos Estados Unidos (EUA). Considerado um dos maiores festival de música do mundo, o evento ocorre neste final de semana, e terá novas datas no próximo fim de semana, de 19 a 21 de abril.

Os headliners do Coachella são Lana Del Rey, Doja Cat e Tyler, The Creator. O line-up também inclui artistas como Ludmilla (foto), Peso Pluma, Bizarrap, Sabrina Carpenter, Tyla, Tinashe, Chlöe, Jon Batiste, J Balbin e Victoria Monét.

A cantora brasileira fará sua primeira grande apresentação ao público americano na tarde de domingo (14). Ela será a primeira a comandar o palco principal — chamado Coachella Stage — a partir das 18h50 do horário de Brasília. O show dura 45 minutos.

Em entrevista ao podcast PodPah, Ludmilla disse querer levar “brasilidades” para a ocasião. Bem-sucedida no pagode, a cantora não confirmou que o gênero fará parte do show, mas deixou a possibilidade em aberto. Segundo ela, a apresentação foi planejada com o Coachella em mente e será “especial, com um pouco de tudo”.

Como assistir ao Coachella?

Para quem não puder ir ao Vale de Coachella, o festival poderá ser acompanhado do conforto de casa. O YouTube transmitirá o evento completo em seis palcos, oferecendo até mesmo a opção de dividir a tela para assistir a dois shows simultaneamente na televisão.

As transmissões serão feitas no canal oficial do YouTube do Coachella e começarão sempre às 20h (horário de Brasília) de cada dia de festival.

Confira o line-up completo do Coachella 2024

Sexta-feira, 12 e 19 de abril

Lana Del Rey

Peso Pluma

Lil Uzi Vert

Justice

Bizarrap

Deftones

ATEEZ

Everything Always

Peggy Gou

Young Miko

L’Impératrice

Sabrina Carpenter

Anti Up

Steven Angello

Ken Carson

Skepta

Faye Webster

Tyla

Yoasobi

Cloonee

Gorgon City

Tinashe

ANOTR

Suki Waterhouse

Lovejoy

Brittany Howeard

Chappell Roan

Chlöe

the Japonese House

Black Country, New Road

Adriatique

Skin on Skin

Innellea

late night drive home

Sid Sriram

Cimafunk

Miss Monique

Son Rompe Pera

Ben SterlingUpchuck

Keyspam

Sábado, 13 e 20 de abril

Tyler, The Creator

Blur

Ice Spice

Gesaffelstein

Sublime

Jungle

Dom Dolla

Bleachers

Grimes

Jon Batiste

LE SSERAFIM

Charlotte de Witte

ISOxo & Knock2

Santa Fe Klan

Blxst

Purple Disco Machine

the Drums

Skream & Benga

Destroy Lonely

Orbital

Kevin Abstract

the Aquabats

Kevin Kaarl

RAYE

the Red Pears

FLO

the Blessed Madonna

Hatsune Miku

SPINALL

Palace

the Adicts

thuy

Oneothrix Point Never

Young Fathers

Kenya Grace

Patrick Mason

the Last Dinner Party

bar italia

Reiner Zonneveld

Saint Levant

Mahmut Orhan

Ame x Marcel Dettmann

Brutalismus 3000

Erika de Casier

Girl Ultra

Maz

Depresión Sonora

Will Clarke

Militarie Gun

Rebüke

Mandy, Indiana

Kimmons