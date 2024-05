AJUDA BEM VINDA

Com ajuda de drones, Whindersson Nunes entrega kits para vítimas de enchentes no RS

O humorista Whindersson Nunes segue empenhado em ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Em um post no Twitter, ele mostrou a entrega de kits com alimentos, água e outros donativos através de drones.