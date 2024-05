UM TEMPO

Sandy anuncia pausa na carreira com 2 shows de despedida em prol das vítimas do RS

"Estou passando aqui para me unir a esses milhares de corações espremidos com tanta tristeza com toda essa devastação no Rio Grande do Sul. Eu já ajudei várias vezes, já fiz algumas doações, já divulguei também muitas maneiras de ajudar, mas eu senti que eu podia fazer mais e que eu precisava fazer mais e que eu precisava fazer mais", disse ela no início do vídeo.