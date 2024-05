SHOPPING PARALELA

Loja do Bahia arrecada alimentos e produtos de higiene para vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul

Estado no Sul do país vive tragédia por conta de enchentes

Da Redação

Publicado em 7 de maio de 2024 às 14:43

Enchente no Rio Grande do Sul causou mais de 90 mortes Crédito: Acervo pessoal

Em meio a tragédia por conta da chuva que atinge o estado do Rio Grande do Sul, o Bahia disponibilizou a sua loja, no Shopping Paralela, como ponto de arrecadação de água mineral, alimento não-perecível e material de limpeza e higiene que serão doados às vítimas.

Nesta terça-feira (7), a CBF anunciou a suspensão dos jogos dos clubes gaúchos em todas as divisões até o dia 27 de maio. A entidade já havia adiado as partidas envolvendo as equipes da região na última semana.

O Rio Grande do Sul vive um cenário de chuvas intensas e constantes há 10 dias. Em Porto Alegre, o Rio Guaiba alcançou a sua maior cheia desde 1941.