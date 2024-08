MÚSICA

Com ingressos esgotados, Léo Santana estreia turnê ‘PaGGodin’ no Rio de Janeiro

Projeto vai rodar o país até fevereiro de 2025

Alô Alô Bahia

Publicado em 18 de agosto de 2024 às 14:09

Léo Santana Crédito: Divulgação

Com ingressos esgotados e presença da família, o cantor Léo Santana estreou com pé direito a sua turnê do PaGGodin, que vai rodar o país até fevereiro de 2025. O artista baiano levou o clima do samba e pagode ao RioCentro, no Rio de Janeiro, com um show de mais de 5 horas, dividido em três momentos especiais.

Embalando o público com grandes hits de sua carreira regravados em uma nova roupagem, além dos sucessos do PaGGodin, Léo recebeu grandes convidados ao longo do show. Nomes como Thiaguinho, Ferrugem, Caju Pra Baixo & Os Garotin animaram a multidão. Léo, que estava visivelmente emocionado, não escondeu a alegria de tirar do papel um projeto que é tão importante para ele.

“O PaGGodin nasceu de um show do Léo garoto, que sempre foi um apaixonado pelo ritmo, que sempre foi fã de grandes artistas e referências no segmento, e que hoje são grandes amigos meus. Fiz tudo isso com muito carinho”, revelou o cantor emocionado durante o show.

A apresentação de Léo foi cheia de muitas emoções, incluindo o momento em que a filha do cantor, a pequena Liz e sua esposa, a cantora Lore Improta, subiram ao palco e o GG cantou a música “Antes de Você”, feita em homenagem a esposa do gigante.

Após o Rio de Janeiro, a turnê do PaGGodin desembarca em Salvador no dia 15 de setembro, no Centro de Convenções. Os ingressos podem ser adquiridos através da plataforma Ingresse e na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia.