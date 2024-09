TEATRO

Com sessões esgotadas antes de estrear, “Torto Arado – O Musical” ganha mais datas em Salvador

Peça, que estreia hoje, vai seguir no Teatro Sesc Casa do Comércio até o final de outubro

Da Redação

Publicado em 13 de setembro de 2024 às 12:28

Larissa Luz, Lilian Valeska e Bárbara Sut Crédito: Caio Lírio

A peça "Torto Arado – O Musical”, que estreia em Salvador nesta sexta (13), vai ter a temporada estendida para todo mês de outubro no Teatro Sesc Casa do Comércio. A Maré Produções confirmou a prorrogação informando que todas as sessões iniciais tiveram venda esgotada antes mesmo da estreia, e agora a peça seguirá em encenação até 27 de outubro. As vendas para as novas datas já estão disponíveis, a partir da plataforma Sympla.

Com direção geral de Elisio Lopes Junior, o espetáculo – adaptação do best seller de Itamar Vieira Júnior - conta com 22 profissionais em cena, sendo seis músicos e 16 atores, todos com vasta experiência em suas áreas de atuação, o que promete emocionar e encantar o público durante as sessões. Com duas horas de duração, “Torto Arado – O Musical” se divide em dois atos e – ao mergulhar na cultura popular brasileira e em um universo repleto de seres encantados - conta a história de duas irmãs, Bibiana e Belonísia, marcadas por um acidente de infância, que vivem em condições de trabalho escravo contemporâneo em uma fazenda no sertão da Chapada Diamantina, na Bahia.

Na adaptação teatral, uma nova personagem também protagoniza a cena, em relação à história original, a avó, Donana. No elenco principal, três profissionais com um currículo que dispensa apresentações na área musical e teatral: a cantora e apresentadora Larissa Luz interpretará Bibiana, uma das heroínas da trama. Ao lado dela, a atriz, cantora, compositora e teatróloga Bárbara Sut viverá sua irmã, a Belonisia. E, juntas, darão vida às netas de Donana, papel interpretado por Lilian Valeska.

Elisio Lopes Junior também assina a Dramaturgia, o lado de Aldri Anunciação e Fábio Espírito Santo. A direção musical e as composições são assinadas por Jarbas Bittencourt, a Direção de Movimento está sob a responsabilidade do coreógrafo e diretor Zebrinha, a Cenografia é de Renata Mota e a Coordenadoria Geral é de Fernanda Bezerra, responsável também pela produção e coordenação geral, além da produção do espetáculo. “Torto Arado - O musical” é apresentado pelo Ministério da Cultura e Nubank, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e realizado pela Maré Produções, Ministério da Cultura e Governo Federal União e Reconstrução.

Todos os clientes Nubank possuem 45% de desconto em cima do valor da inteira. O espetáculo é apresentado pelo Ministério da Cultura e Nubank, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e realizado pela Maré Produções, Ministério da Cultura e Governo Federal União e Reconstrução.