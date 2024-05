LITERATURA

Torto Arado, de Itamar Vieira Junior, perde prêmio Booker Internacional 2024 para livro alemão

Escritor baiano estava entre os finalistas de premiação que celebra os melhores livros traduzidos para o inglês

Da Redação

Publicado em 22 de maio de 2024 às 09:22

Torto Arado, de Itamar Vieira Junior, perde prêmio Booker Internacional 2024 para livro alemão Crédito: Uendel Galter / Divulgação

O livro "Torto Arado", do escritor baiano Itamar Vieira Junior, foi derrotado na final do International Booker Prize 2024, um dos principais prêmios literários do mundo, que reconhece as melhores obras traduzidas para o inglês.

O vencedor foi o romance "Kairos", da alemã Jenny Erpenbeck, que retrata o envolvimento amoroso de uma jovem com um homem mais velho, tendo como pano de fundo o declínio da União Soviética

O prêmio de 50 mil libras, ou R$ 325 mil, é dividido igualmente entre autor e tradutor.

A obra de Itamar foi traduzida para o inglês por Johnny Lorenz e ganhou o nome de “Crooked Plow, concorria com títulos como “Não é um rio”, da argentina Selva Almada; “Mater 2-10”, do coreano Hwang Sok-yong; “What I’d Rather Not Think About”, da holandesa Jente Posthuma; e “The Details”, da sueca The Details.

Os seis livros foram selecionados por um painel de jurados composto pela autora canadense Eleanor Wachtel, responsável por anunciar a vencedora no palco do museu Tate Modern; pela poeta americana vencedora do Pulitzer Natalie Diaz; pelo autor britânico Romesh Gunesekera, finalista do Booker em 1994; por William Kentridge, artista visual sul-africano; e pelo escritor e tradutor Aaron Robertson.

O prêmio Booker Internacional apresenta obras de ficção do mundo todo a leitores anglófonos, reconhecendo também o trabalho dos tradutores.

Conheça os finalistas

"Crooked Plow" a versão em inglês de "Torto Arado", obra do baiano Itamar Vieira Junior, traduzida por Johnny Lorenz;

"Not a River", versão de "Não É um Rio", da argentina Selva Almada, com tradução de Annie McDermott;

"Mater 2-10", do sul-coreano Hwang Sok-yong, traduzido por Sora Kim-Russell e Youngjae Josephine Bae;

"What I’d Rather Not Think About", escrito pela holandesa Jente Posthuma e traduzido por Sarah Timmer Harvey;

"Kairos", obra da alemã Jenny Erpenbeck que foi traduzida por Michael Hofmann;