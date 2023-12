Começa em Salvador festa "Club Renaissance", que promove novo filme de Beyoncé

A festa "Club Renaissance" acontece hoje (21), em Salvador. O evento, no Centro de Convenções, promove no Brasil o lançamento do novo filme de Beyoncé. O evento contará com a exibição do filme "Renaissance: A Film by Beyoncé" e terá a presença de um grupo de fãs e convidados. A festa all inclusive é produzida pela Parkwood Entertainment, em parceria com a Rede Globo. Neste momento, DJS do Batekoo se apresentam por lá.



A festa é decorada e toda ambientada no universo do álbum "Renaissance". A decoração, as comidas e bebidas e, claro, a música, são relacionadas ao projeto, inspirado nos gêneros disco e dance dos anos 70 e 80, e dedicado à cultura negra.