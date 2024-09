DIVERSIDADE MUSICAL

Começa nesta terça (1/10) nova edição do Sonora Brasil

Shows acontecem no Sesc-Senac Pelourinho e no Sesc Feira de Santana com ingressos populares

Publicado em 30 de setembro de 2024 às 06:00

A pernambucana Mãe Beth de Oxum se apresenta junto ao Duo SH Crédito: divulgação

Com o tema Encontros, Tempos e Territórios, começa nesta terça (1/10) em Salvador e em Feira de Santana os shows do Sonora Brasil no Teatro Sesc-Senac Pelourinho e do Sesc Feira de Santana. Artistas de cinco estados brasileiros compõem uma programação diversa, que celebra os encontros entre tradição e contemporaneidade, ritmos e gerações. Os ingressos variam de R$ 2,50 a R$ 10.

Entre os artistas dessa edição estão os mineiros Mestre Negoativo, ativista cultural e pesquisador das tradições afro-mineiras, e o MC Douglas Din, mostrando a força do rap e da musicalidade de matriz-africana. De Pernambuco, a ialorixá, percussionista, ativista e comunicadora Mãe Beth de Oxum se apresenta junto ao Duo SH, formado pelo arranjador e multi-instrumentista Henrique Albino, referência da nova geração do frevo pernambucano, e a cantora Surama Ramos, que transita pelo canto lírico e popular.