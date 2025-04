comida

3 dicas práticas para evitar o desperdício de alimentos

Veja como conservar e preparar os ingredientes para reduzir os gastos

Publicado em 3 de abril de 2025 às 19:09

Atitudes simples ajudam a prevenir o desperdício de alimentos Crédito: Imagem: RomarioIen | Shutterstock

Com os preços dos alimentos em constante alta, muitas famílias enfrentam desafios para manter uma alimentação de qualidade sem comprometer o orçamento. No entanto, algumas estratégias simples podem ajudar a reduzir gastos, evitar desperdícios e garantir o melhor aproveitamento das comidas. >

“Realizar um programa inteligente de compras é fundamental. Utilizar uma lista — seja no papel ou em aplicativos — evita aquisições desnecessárias, compras por impulsos e garante que os produtos sejam bem utilizados”, orienta Alexandra Cardoso, professora do curso de Administração do Centro Universitário Integrado de Campo Mourão (PR) e especialista no índice de custo da cesta básica municipal. >

Abaixo, confira algumas dicas sobre como evitar o desperdício de alimentos! >

1. Organize o cardápio da semana

Uma dica valiosa antes de ir ao mercado é montar um cardápio semanal e priorizar ingredientes versáteis. O armazenamento também faz diferença. “Congelar porções individuais e organizar a despensa pelo método ‘ First In, First Out ‘ (FIFO) ajuda a evitar perdas. Isso garante que os alimentos mais antigos sejam consumidos primeiro”, destaca Alexandra Cardoso. >

2. Reaproveite os alimentos

A professora Janaiara Moreira Sebold Berbel, do curso de Nutrição do Centro Universitário Integrado de Campo Mourão (PR), reforça a importância do aproveitamento integral dos alimentos. “Muitas partes normalmente descartadas — como cascas, talos e folhas — são ricas em nutrientes e podem ser aproveitadas em receitas saborosas. Cascas de batata podem virar chips. Talos de couve podem ser refogados. Folhas de beterraba podem enriquecer sopas ou farofas”, exemplifica. >

Para a especialista, o reaproveitamento também é uma solução eficaz para economizar. “Sobras de arroz podem virar bolinhos. Carne assada pode ser desfiada para recheios, e legumes cozidos podem ser transformados em purês ou sopas. Nunca descarte frutas e verduras ‘consideradas feias’, que têm alguma imperfeição na casca, pois são igualmente ricas em vitaminas e podem ser consumidas em sua totalidade”, sugere. >

3. Economize para investir na alimentação

Além das estratégias voltadas às compras e ao aproveitamento dos alimentos, Alexandra Cardoso indica outras medidas de economia doméstica que podem ajudar a liberar recursos para uma alimentação mais saudável. “Vale trocar as lâmpadas incandescentes pelas de led. É importante desligar aparelhos eletrônicos quando não estiverem em uso. Evite também usar o chuveiro entre 17h e 22h, quando o consumo da energia aumenta e fica mais caro”, explica. >

Há mais medidas simples que podem favorecer a economia em casa. “Outras mudanças que podem ser feitas é reduzir o tempo de banho; lavar a quantidade máxima de roupa indicada pelo fabricante da máquina de lavar de uma só vez e conscientizar os moradores para desligar as luzes quando não tiver ninguém no ambiente da casa”, complementa. >

Em relação ao controle financeiro, a sugestão é buscar promoções. “Participar de grupos de mercados ou quitandas e aproveitar datas específicas — como a ‘quarta verde’ e a ‘quinta da carne’ — garantem boas economias”, destaca Alexandra Cardoso. >

Receitas sustentáveis

Para colocar o conceito de aproveitamento em prática, Janaiara Moreira Sebold Berbel compartilha duas receitas para fazer em casa e com ingredientes que normalmente seriam descartados. Confira! >

1. Nhoque de arroz

Nhoque de arroz Crédito: Imagem: Larisa Slepyan Eshed | Shutterstock

Ingredientes

450 g de arroz cozido

3 ovos

1 maço de cheiro-verde

1 kg de farinha de trigo

50 ml de óleo de soja

700 ml de leite

1 colher de sopa rasa de sal

Farinha de trigo para enfarinhar

Água para cozinhar >

Modo de preparo

No liquidificador, bata o arroz cozido com os ovos, o leite e o cheiro-verde. Coloque a mistura em uma panela e leve ao fogo médio. Adicione a farinha de trigo e misture até soltar do fundo da panela. Enrole a massa em uma superfície enfarinhada com farinha de trigo e corte em pedaços pequenos. Em uma panela, cozinhe os nhoques em água fervente, em fogo médio, até que subam à superfície. Retire e sirva em seguida. Rende aproximadamente 10 porções. >

2. Viradinho de casca de banana

Ingredientes

15 bananas

9 ovos cozidos, descascados e picados

2 cebolas picadas

6 tomates picados

12 dentes de alho picados

300 g de extrato de tomate

1 colher de sopa rasa de sal

Água para cozinhar

1 fio de óleo >

Modo de preparo

Lave bem as bananas. Em uma panela com água, em fogo médio, cozinhe as bananas até ficarem macias. Separe as cascas da polpa e pique as cascas. Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e refogue a cebola, o alho e o tomate. Adicione as cascas de banana picadas e o extrato de tomate e misture. Acrescente os ovos picados e misture novamente. Sirva em seguida. Rende aproximadamente 10 porções. >