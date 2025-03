comida

4 receitas práticas de feijoada para o sábado

Aprenda a preparar diferentes opções deste delicioso prato típico brasileiro

Portal Edicase

Publicado em 1 de março de 2025 às 19:00

Feijoada simples Crédito: Imagem: WS-Studio | Shutterstock

A feijoada é, sem dúvida, um prato perfeito para o sábado. Além de reconfortante e extremamente saborosa, ela carrega consigo uma tradição cultural que remonta ao coração da culinária brasileira. Então, pensando em tornar o almoço do seu fim de semana ainda mais gostoso, separamos 4 receitas de feijoada. Confira! >

Feijoada simples

Ingredientes

200 g de feijão-preto

180 g de paio cortado em rodelas

180 g de linguiça calabresa cortada em rodelas

200 g de bacon picado

3 folhas de louro

3 dentes de alho descascados e picado

Cebolinha picada a gosto

Água >

Modo de preparo

Deixe o feijão-preto de molho em um recipiente com água por 12 horas. Após, escorra e lave em água corrente. Em uma panela de pressão, coloque o feijão-preto e cubra com água. Leve ao fogo médio e cozinhe por 15 minutos, após pegar pressão. >

Coloque o bacon em uma frigideira e leve ao fogo médio. Frite até dourar. Transfira para um recipiente e reserve. Depois, na mesma panela, disponha a linguiça e o paio e frite até dourar. Desligue o fogo e reserve. >

Após cozinhar o feijão-preto, aguarde a pressão da panela sair e coloque o bacon e as linguiças na panela. Na mesma frigideira usada para fritar a linguiça, o paio e o bacon, disponha o alho e as folhas de louro e leve ao fogo médio até dourar. Despeje a mistura na panela de pressão, tampe e cozinhe por mais 5 minutos, após iniciar a pressão. Sirva com a cebolinha. >

Feijoada com legumes

Ingredientes

2 xícaras de chá de feijão-branco

5 1/2 xícaras de chá de água

3 colheres de sopa de azeite de oliva

2 dentes de alho descascados e picados

1 cebola descascada e picada

2 talos de salsão picados

180 g de linguiça calabresa cortados em rodelas

2 mandioquinhas descascadas e picadas

1 batata-doce descascada e cortada em cubos

1 cenoura descascada e cortada em rodelas

1 chuchu descascado e cortado em cubos

1 espiga de milho-verde cortada em rodelas

2 xícaras de chá de abóbora cabotiá descascada e cortada em cubos

1 xícara de chá de vagem picada

2 folhas de louro

1 colher de chá de cominho em pó

1 xícara de chá de cheiro-verde picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água >

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o feijão-branco, cubra com água e deixe de molho por 12 horas. Depois, escorra e lave em água corrente. Transfira para uma panela de pressão, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 20 minutos, após iniciar a pressão. Desligue o fogo, aguarde a pressão sair e reserve. >

Em outra panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e a cebola e frite até dourar. Acrescente o salsão e a linguiça calabresa e refogue por 3 minutos. Acrescente o restante dos ingredientes e o feijão-branco cozido com o caldo e cozinhe por 15 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida. >

Feijoada branca Crédito: Imagem: Bruno Ismael Silva Alves | Shutterstock

Feijoada branca

Ingredientes

500 g de feijão-branco

180 g de linguiça calabresa cortada em rodelas

180 g de paio cortado em rodelas

300 g de lombo de porco

300 g de carne-seca cortada em cubos

500 g de costelinha de porco

1 cenoura descascada e picada

150 g de bacon picado

4 dentes de alho descascados e picados

5 folhas de louro

Água >

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a linguiça, o paio, o lombo e a carne-seca, cubra com água e leve à geladeira por 24 horas, trocando a água 3 vezes durante esse período. Em outro recipiente, coloque o feijão-branco, cubra com água e deixe de molho por 12 horas. Depois, escorra o feijão-branco e lave em água corrente. Disponha em uma panela de pressão e cubra com água (5 dedos acima do feijão). Acrescente a linguiça, o paio, o lombo, a carne-seca e as folhas de louro e leve ao fogo baixo para cozinhar por 30 minutos, após iniciar a pressão. >

Enquanto isso, em outra panela, coloque a costelinha, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 15 minutos. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em outra panela, coloque o bacon e o alho e leve ao fogo médio para fritar até dourar. Coloque a cenoura e refogue até murchar. Despeje a mistura na panela com o feijão-branco, junte a costelinha e cozinhe até a feijoada engrossar, mas sem deixar a costelinha desmanchar. Desligue o fogo e sirva em seguida. >

Dica: sirva decorado com salsinha. >

Feijoada de lentilha

Ingredientes

500 g de lentilha

200 g de linguiça calabresa fatiada

200 g de paio fatiado

200 g de carne-seca dessalgada e picada

1 cebola descascada e picada

3 dentes de alho descascados e picados

2 tomates sem pele, sem sementes e picados

1 folha de louro

Sal, pimenta-do-reino moída, salsinha picada e azeite de oliva a gosto

Água >

Modo de preparo