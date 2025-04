comida

5 chás termogênicos para começar a semana

Veja como preparar receitas que ajudam a acelerar o metabolismo e aumentar o gasto calórico do corpo

O chá termogênico é uma bebida preparada com ingredientes naturais, como ervas e especiarias, que ajudam a acelerar o metabolismo e aumentar o gasto calórico do corpo, mesmo em repouso. Além de favorecer a queima de gordura, também pode melhorar a digestão, combater a retenção de líquidos, fortalecer o sistema imunológico e fornecer mais disposição para o dia a dia. Por isso, incluí-lo na rotina logo no início da semana é uma excelente maneira de começar com energia, foco e mais equilíbrio. >